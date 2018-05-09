MELOVIN на Евровидении 2018 может занять третье место в полуфинале - ФОТО

Соответствующие сведения содержатся в рейтинге, который опубликован на сайте eurovisionworld.com.

Как отмечается, украинский певец MELOVIN завоевал третью позицию. На первом месте оказалась Норвегия, которую представляет Александр Рыбак, а второе место заняла Швеция, от которой выступает Бенджамин Ингроссо.

Также в первую десятку по версии букмекеров вошли Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдова, Дания, Россия и Латвия.

В свою очередь первым в букмекерском топе находится Израиль, который будет представлять на конкурсе певица Нетта Барзилай с песней Toyэ Ее шансы оцениваются очень высоко, именно поэтому коэффициент ставок не превышает отметку 1,05.

Добавим, что в 2018 году Евровидение проходит в Лиссабоне (Португалия). Страна получила право принимать 63-й песенный конкурс благодаря прошлогодней победе португальца Сальвадора Собрала

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 8 мая, в Лиссабоне состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2018. Так, из 19 участников первого полуфинала песенного конкурса "Евровидения 2018" в финал прошли представители 10 стран.