Леонардо Ди Каприо поужинал со своей девушкой и ее матерью

Об этом сообщает Hellomagazine.

Вечер не был на этот раз просто романтическим свидание, больше он походил на семейный ужин, поскольку вместе с Морроне была ее мать Люсила Сола.

Стоит заметить, что актер редко допускает проявление романтики на глазах у всех. Он не приглашает своих девушек пройти с ним по красных дорожках, а перед объективами фотографов держится с ними отдаленно, шагая на определенном расстоянии.

Но с недавних времен в системе принципов знаменитости случились изменения. О романе Камилы Морроне с Леонардо Ди Каприо первый раз пошли слухи в конце 2017 года, но тогда они не подтвердились.

В марте 2018 года под объективы первый раз удалось попала прогулка Морроне и Ди Каприо. Камила Морроне и актер не знали, что за ними следят, поэтому девушка наклонилась и поцеловала мужчину в плечо.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", голливудский актер Леонардо Ди Каприо, которому уже 43 года на публике с новой девушкой.