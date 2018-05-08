В Каннах открылся 71-й Международный кинофестиваль

Он продлится до 19 мая. Открытие состоялось во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. Кинофестиваль уже традиционно собирает на Французской Ривьере звезд мирового кинематографа.

Старт смотру даст психологический триллер иранского режиссера Асгара Фархади "Все это знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Картина рассказывает о Каролине, которая вместе с семьей отправляется из Буэнос-Айреса в деревню, где она родилась, на свадьбу своей сестры. Но путешествие приобретает неожиданный поворот, когда внезапно открываются секреты прошлого.

В этом году за главный приз фестиваля, Золотую пальмовую ветвь, также будут бороться работы французского режиссера Жан-Люка Годара "Образ и речь", "Под Силвер-Лэйк" Дэвида Роберта Митчелла с Эндрю Гарфилдом и Райли Кио, "Три лица" иранца Джафара Панахи, которому иранские власти запретили снимать кино, "Догмен" Маттео Гарроне, "Счастлив как Лазарь" Аличе Рорвахера. Также в основном конкурсе работа принимает участие "Черный клановец" ("BlacKkKlansman") Спайка Ли с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном, "Холодная война" Павла Павликовского и другие картины.

Фильмом закрытия (вне конкурса) станет картина "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, над которой он работал 19 лет.

В этом году в жюри основного конкурса будет председательствовать австралийская актриса Кейт Бланшетт. В комиссию также вошел российский режиссер Андрей Звягинцев. Вместе с ними 21 картину основного конкурса будут оценивать китайский актер Чанг Чен, американская писатель, режиссер и продюсер Ава ДюВерне, французский режиссер Робер Гедигян, певица и композитор Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду, американская актриса Кристен Стюарт, канадский режиссер Дени Вильнев.

Каннский кинофестиваль 2018 не обошелся без нововведений, а именно были отменены допремьерные показы для представителей СМИ и кинокритиков. Кроме того, запретили делать селфи на красной дорожке.

Фаворитами нынешнего кинофестиваля еназывают ленту Асгара Фархади "Все знают". Дуэт супругов Пенелопы Крус и Хавьера Бардема имеет самый высокий шанс на победу. Премьера фильма - одна из самых ожидаемых событий Канн.

Меньше шансов у Спайка Ли с драмой о Ку-Клукс-Клане "Черный клановец" и старожила фестивалей Жана Люка Годара с его полупрофессиональной лентой "Образ и язык". В пятерку фаворитов также вошли "Догман" Маттео Гарроне и "Три лица" Джафара Панахи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле оргкомитет 71-г Каннского кинофестиваля отдал свои предпочтения для открытия триллеру иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают".