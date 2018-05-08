11:33 08.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ушел из жизни украинский режиссер Борис Туменко - ФОТО

Не дожив до своего 72-летия скончался украинский театральный режиссёр, актёр и педагог Борис Туменко. Редакция "УРА-Информ" выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ушел из жизни украинский режиссер Борис Туменко - ФОТО

Как сообщает издание "Местные вести", известный мелитопольский режиссер умер после тяжелой болезни в Мелитополе. Известно, что за жизнь знаменитого деятеля искусств боролись все небезразличные к его творчеству люди. Но спасти его, так и не удалось.

Борис Туменко, театральный режиссер, актер, педагог родился в 1946 году. Окончил Гадячское культурно-просветительное училище по специальности "руководитель самодеятельного театрального коллектива", в 1971 — режиссёрское отделение Харьковского государственного института культуры. С 1984 года - руководитель театра "Время". Позже возглавил театры "Колесо", "Гаудеамус".

Кроме того, он также обладатель многих наград. Его талант любили и ценили и зрители, и его многочисленные ученики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", умер талантливый преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк, которого знали под псевдонимом Сергей Оксеник.


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