Ушел из жизни украинский режиссер Борис Туменко - ФОТО

Как сообщает издание "Местные вести", известный мелитопольский режиссер умер после тяжелой болезни в Мелитополе. Известно, что за жизнь знаменитого деятеля искусств боролись все небезразличные к его творчеству люди. Но спасти его, так и не удалось.

Борис Туменко, театральный режиссер, актер, педагог родился в 1946 году. Окончил Гадячское культурно-просветительное училище по специальности "руководитель самодеятельного театрального коллектива", в 1971 — режиссёрское отделение Харьковского государственного института культуры. С 1984 года - руководитель театра "Время". Позже возглавил театры "Колесо", "Гаудеамус".

Кроме того, он также обладатель многих наград. Его талант любили и ценили и зрители, и его многочисленные ученики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", умер талантливый преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк, которого знали под псевдонимом Сергей Оксеник.