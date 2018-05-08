14:58 08.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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MELOVIN устроил шоу в фан-зоне "Евровидения-2018" - ФОТО

Представитель от Украины MELOVIN на конкурсе "Евровидение-2018" дал небольшой концерт в фан-зоне музыкального первенства. В частности, которая в этом году разместилась на Террейру-ду-Пасу в Лиссабоне.

MELOVIN устроил шоу в фан-зоне

Об этом стало известно из сюжета украинского телеканала.

Отметим, что украинский исполнитель спел четыре композиции, включая "Under The Ladder". Как известно, именно с этой песней MELOVIN будет выступать во втором полуфинале 10 мая.

Кстати, артист в Еврогородке исполнил также украиноязычную песню.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", несмотря на усиленные меры безопасности в связи с проведением международного песенного конкурса в Лиссабоне, неизвестный мужчина без какой-либо помощи и поддержки совершил нападение на журналиста и ранил его.

Жертвой инцидента оказался греческий репортер Анджелос Дадалиас, который приехал на песенный конкурс "Евровидение" в рабочих целях.


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