09:32 08.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Букмекеры определили фаворитов первого полуфинала "Евровидения-2018"

Букмекеры определились с фаворитами первого полуфинала "Евровидения-2018", который в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне.

Букмекеры определили фаворитов первого полуфинала

В британской букмекерской конторе William Hill отметили, что в финал выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия, передает Радио Свобода.

В то же время компания Unibet, центральный офис которой расположен на Мальте, считает, что у Литвы меньшие шансы попасть в финал, чем у Финляндии. Также букмекеры спрогнозировали провал украинского певца ALEKSEEV, который представляет на конкурсе Беларусь.

Добавим, первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится восьмого мая. Украину на конкурсе представит певец Melovin с песней Under The Ladder. Он выступит во втором полуфинале 10 мая.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первый полуфинал Международного песенного конкурса Евровидение-2018 стартует 8 мая в португальском Лиссабоне. Сообщается, что в списке нет украинского исполнителя Melovina, который будет выступать во второй когорте участников.


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