MELOVIN на открытии "Евровидения-2018" проигнорировал журналистов РФ - ФОТО, ВИДЕО
Представителя Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder" MELOVIN заметили на голубой дорожке, где он демонстративно проигнорировал журналистов из Российской Федерации.
Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице украинского Евровидения в соцсети.
Отметим, что по голубой дорожке прошлись представители 43 стран-участниц. Все участники общались с журналистами и ведущими церемонии открытия. Так, не стал исключением и украинский исполнитель, который с радостью общался з представителями разных СМИ, однако только не с российскими журналистами.
Вместе с тем MELOVIN отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с представителем Беларуси Никитой Алексеев (ALEKSEEV) и гитаристом из Германии.
Кстати, во время открытия Евровидения-2018, певец из Украины удивил фанатов и ведущих рассказом о своем необычном парфюме. По его словам, он специально разработал парфюм для Португалии. Аромат он бы описал, как игристое вино с имбирем, клубникой и шоколадом.
В то же время украинец высказался о видеоролике, который ему записала Верка Сердючка.
"Это было очень приятно, когда Верка звонит тебе в час ночи и рассказывает тебе, как надо себя вести, как надо себя позиционировать. Но потом ты понимаешь, что сделаешь все равно так, как сам думешь и она мне здесь не поможет. Она мне рассказывала очень много нюансов о Евровидении, какие у нее были эмоции, как она здесь была, как она стала Веркой именно после конкурса", — добавил MELOVIN.
Популярный украинский поп-исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) попробует свои силы в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 от Беларуси. И не удивительно, поскольку исполнитель очень популярен в этой стране, а получает награды регулярно в России.