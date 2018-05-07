MELOVIN на открытии "Евровидения-2018" проигнорировал журналистов РФ - ФОТО, ВИДЕО

Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице украинского Евровидения в соцсети.

Отметим, что по голубой дорожке прошлись представители 43 стран-участниц. Все участники общались с журналистами и ведущими церемонии открытия. Так, не стал исключением и украинский исполнитель, который с радостью общался з представителями разных СМИ, однако только не с российскими журналистами.

Вместе с тем MELOVIN отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с представителем Беларуси Никитой Алексеев (ALEKSEEV) и гитаристом из Германии.

Кстати, во время открытия Евровидения-2018, певец из Украины удивил фанатов и ведущих рассказом о своем необычном парфюме. По его словам, он специально разработал парфюм для Португалии. Аромат он бы описал, как игристое вино с имбирем, клубникой и шоколадом.

В то же время украинец высказался о видеоролике, который ему записала Верка Сердючка.

"Это было очень приятно, когда Верка звонит тебе в час ночи и рассказывает тебе, как надо себя вести, как надо себя позиционировать. Но потом ты понимаешь, что сделаешь все равно так, как сам думешь и она мне здесь не поможет. Она мне рассказывала очень много нюансов о Евровидении, какие у нее были эмоции, как она здесь была, как она стала Веркой именно после конкурса", — добавил MELOVIN.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первый полуфинал Международного песенного конкурса Евровидение-2018 стартует 8 мая в португальском Лиссабоне. В списке нет украинского исполнителя Melovina, который будет выступать во второй когорте участников.