Британская королевская семья показала первые фото принца Луи - ФОТО

Как сказано в опубликованной в воскресенье, 6 мая, информации на официальной страничке дворца в Facebook, на одном из снимков маленький принц Луи позирует сам, фото было сделано 26 апреля.

На второй фотографии Луи вместе со своей старшей сестрой - принцессой Шарлоттой. Этот кадр был сделан в день рождения девочки - 2 мая. Оба снимки сделала сама Кейт Миддлтон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонском госпитале Святой Марии.

Он стал пятым в очереди престолонаследия, заняв место после своего деда, принца Уэльского Чарльза, отца принца Уильяма, а также старших брата и сестры. В то же время Луи подвинет в очереди своего дядю, принца Гарри, сместив его на шестое место в очереди.