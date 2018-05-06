В Лиссабоне началась церемония открытия Евровидения-2018

Церемония проходит на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Всех 43 участников будут встречать четыре ведущих, среди которых: Клаудия Семедий, Инес Лопес Гонсалвиз, Педро Грейнджер и Педро Пеним.

В этом году участники конкурса проходят не красной, а голубой дорожкой. Как пояснили организаторы, это связано с тем, что тема Евровидения посвящена океану, поэтому было принято решение заменить цвет на более подходящий.

Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая.

Представитель Украины Melovin пройдет по голубой дорожке под 41-м номером, ориентировочно в девять часов вечера по киевскому времени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на днях в Лиссабоне состоялся четвертый день репетиций всех участников международного песенного конкурса Евровидения-2018. Также на площадке прошла и репетиция украинского певца Melovin'a.