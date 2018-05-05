Романа Полански выпровадили из Американской киноакадемии

Об этом сообщает ВВС.

Названное решение приняли согласно с новыми стандартами, которые гласят о том, что замешанные в сексуальных преступлениях не имеют права быть членами академии.

Такое же запрет выдвинут в сторону американского продюсера Харви Вайнштейна.

До этого Полански получил награду Американской киноакадемии за фильм 2002 года "Пианист". Также он был трижды номинирован на "Оскар" за картины "Нож в воде", "Китайский квартал" и "Тэсс".

В 1977 году режиссера обвинили в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, когда он дал ей шампанское и наркотики, после чего принудил к половому акту.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известная 91-ая церемония вручения кинопремии Оскар, запланирована на, 24 февраля 2019 года, в театре Dolby в Лос-Анджелесе.