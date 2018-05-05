Из-за секс-скандала отменили Нобелевскую премии по литературе в 2018 году

Как отмечается, он связан с французским фотографом Жаном-Клодом Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Поэтому в ткущем году не станут называть лауреата премии по литературе. Известно, что Жан-Клод Арно является мужем члена академии Катарине Фростенсон.

Следующего лауреата назовут в 2019 году.

Но такое решение Шведской академии, которое поддержал Нобелевский комитет, не повлияет на процесс вручения Нобелевских премий 2018 года в других областях. Примечательно, что последний раз вручение премии по литературе переносили в 1943 году во время Второй мировой войны.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", популярный британский актер Кит Харингтон, известный благодаря съемкам в сериале "Игры престолов", поведал о насилии в шоу-бизнесе.