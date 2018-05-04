06:00 04.05.2018 | Культура | Новости
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Пэрис Хилтон заявила о своем одиночестве

Известная американская телезвезда 37-летняя Пэрис Хилтон заявила, что в связи со славой часто чувствует себя одинокой.

 

Пэрис Хилтон заявила о своем одиночестве

Как она выразилась, популярность не прячет от одиночества, а наоборот - становится его причиной. Об этом она сообщает в американском документальном фильме о звездах соцсетей.

Она все время путешествует и пребывает 250 дней в году в дороге. Порою в самолете ей бывает очень одиноко. Также светская львица призналась, что армия поклонников ей ближе и дороже многих родных.

Она их очень любит и считает второй семьей. Хилтон подчеркнула, что они не осуждают ее, а просто любят, поддерживают, сочувствуют. Ее родители думают, что она сумасшедшая, потому что впускаю их в свою личную жизнь: дает им номер мобильного телефона, может пригласить в гости. Он добавила, что с ними самая счастливая и может быть собой.

Напомним, как рранее сообщал "УРА-Информ", украинская певица и член проекта "Голос країни" Катя Гуменюк, которую все знают как Ассоль, заявила, что выходит замуж.


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