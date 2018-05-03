06:00 03.05.2018 | Культура | Новости
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Умер певец Вадим Мулерман

Известный до и после СССР певец, народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины Вадим Мулерман умер на территории США в Нью-Йорке на 80 году жизни.

Умер певец Вадим Мулерман

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на певицу, близкую знакомую и коллегу Мулермана по сцене Нину Бродскую.

Причиной смерти популярного артиста стало онкологическое заболевание. По словам Бродской, в ближайший час будет известно о месте и дате похорон Вадима Мулермана.

Последние годы жизни он провел в Нью-Йорке, в районе Бруклин. Его коллега считает, что он был прекрасным певцом с отличнейшими голосовыми данными, у него всегда имелся очень хороший репертуар, с которым он отлично справлялся. 

Мулерман родился 18 августа 1938 года в украинском городе Харьков. Был первоначальным исполнителем многих композиций , в том числе таких, как "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом". В Америку Мулерман отправился в 1991 году по личным причинам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"умер талантливый преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк, которого знали под псевдонимом Сергей Оксеник.


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