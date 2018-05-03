Рэпер Канье Уэст сделал резонансное заявление об афроамериканском рабстве

Об этом сообщает ВВС.

Музыкант высказался, что когда он слышит о рабстве, которое длилось на протяжении 400 лет, для него это звучит как личный выбор. Канье Уэст уже не единожды привлекает к себе общественное внимания также заявлениями в поддержку действующего американского президента Дональда Трампа.

В то же время большая часть американских артистов в публичных высказываниях и большинство афроамериканцев (судя по результатам выборов в 2016 году и дальнейших опросов) к главе США относятся в разной степени негативно.

Уэст, вероятно, имел в виду психологические последствия рабства, с которыми афроамериканцы живут до нынешних времен.

Он добавил, что ментально афроамериканцы находятся в тюрьме. Он использует это слово, потому что рабство слишком прямо ассоциируется с "черными". По его мнению, как холокост - это евреи, так рабство - это "черные".

За несколько дней до этого рэпер обнародовал песню, которая объясняет его позицию касательно Трампа, который, по его мнению, "борется за народ".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российскому рэперу Моту запретили выступать в Украине на три года.