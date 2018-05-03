Анну Седокову могут лишить материнских прав

Как рассказывает Седокова в интервью W'day.ru, все деньги, которые она сейчас зарабатывает, уходят на оплату счетов от адвокатов.

Звезда пытается вернуть Монику, но пока терпит фиаско. Дело в том, что у представителей Максима есть убедительный аргумент в пользу того, что дочка должна жить именно с отцом.

Борьба Седоковой за младшую дочку продолжается уже восемь месяцев, а может растянуться на годы. Не исключено, что судебные разборки загонят Анну в долговую яму. Артистка платит за услуги адвокатов по несколько тысяч долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились провести процедуру развода по "особенному контракту". Анджелина категорически настаивала на своем праве забрать и воспитывать детей без вмешательства Брэда. Джоли обвиняла звездного своего супруга в жестоком обращении с деться, а порой и в полном равнодушии к воспитанию своих чад.