16:18 03.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Евровидении-2018: появились новые фото и видео с репетиций

На днях в Лиссабоне состоялся четвертый день репетиций всех участников международного песенного конкурса  Евровидения-2018. Также на площадке прошла и репетиция украинского певца Melovin'a.

Евровидении-2018: появились новые фото и видео с репетиций

Об этом сказано на сайте конкурса.

Отметим, что наиболее оригинальных номеров является выступление представительницы Мальты. Она будет петь в окружении четырех LED-панелей, на которых будут появляться изображения диких животных и людей.

В свою очередь артист из Венгрии совершит во время выступления прыжок в зал. По замыслу номера, его должны подхватить несколько человек и держать на руках.

При этом, исполнительница из Латвии Лаура появится на сцене в эффектном наряде ярко-красного цвета. Оформление всего номера также будет сделано в красных тонах.

А вот в украинского певца, Melovin'a, во время исполнения песни по взмаху руки звезды загорается лестница, ведущая к высокому роялю, на котором он играет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общественности предоставлены на рассмотрение имена всех членов жюрийских кресел песенного всемирного конкурса Евровидение-2018, который проведут в столице Португалии Лиссабоне.


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