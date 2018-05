В США застрелили известного рэпера

Об этом сообщает издание The Hollywood Gossip.

Отмечается, что во время убийства, 22-летний исполнитель находился за рулем своего автомобиля. В результате полученных ранений из огнестрельного оружия, артист погиб на месте, а автомобиль протаранил ближайшее здание.

При этом сообщается, что на пассажирском сиденьи автомобиля была девушка, которая в результате инцидента не пострадала.

К слову, за несколько часов до убийства Тэйлор разместил в Instagram странный пост со словами: "Не возвращайся… Ты знаешь, что я продолжу в том же духе".

Стоит добавить, что Лил Лонни завоевал популярность благодаря микстейпу They Know What’s Goin’ On. Этот трек стал лидером по количеству скачиваний в 2015 году на сайте LiveMixtapes.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на заседании суда в Соединенных Штатов Америки был признан виновным в изнасиловании женщины знаменитый актер и комик Билл Косби. Преступнику грозит до 30 лет лишения свободы.