12:58 02.05.2018 | Культура | Новости
100192927:nastya

В США застрелили известного рэпера

Всемирно известного американского рэпера Лонни Тэйлора, который пользовался псевдонимом Лил Лонни (Lil Lonnie) застрелили в США.

В США застрелили известного рэпера

Об этом сообщает издание The Hollywood Gossip.

Отмечается, что во время убийства, 22-летний исполнитель находился за рулем своего автомобиля. В результате полученных ранений из огнестрельного оружия, артист погиб на месте, а автомобиль протаранил ближайшее здание.

При этом сообщается, что на пассажирском сиденьи автомобиля была девушка, которая в результате инцидента не пострадала.

К слову, за несколько часов до убийства Тэйлор разместил в Instagram странный пост со словами: "Не возвращайся… Ты знаешь, что я продолжу в том же духе".

Стоит добавить, что Лил Лонни завоевал популярность благодаря микстейпу They Know What’s Goin’ On. Этот трек стал лидером по количеству скачиваний в 2015 году на сайте LiveMixtapes.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на заседании суда в Соединенных Штатов Америки был признан виновным в изнасиловании женщины знаменитый актер и комик Билл Косби. Преступнику грозит до 30 лет лишения свободы.


Поделиться
Читайте также:
 
Филарет в Европарламенте помолился за мир в Украине В начале весны нехватка платежного баланса составила 75 млн долларов В Эстонии стартовали масштабные военные учения НАТО В Украине начали дорожать мясо и овощи - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив