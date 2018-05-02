15:55 02.05.2018 | Культура | Новости
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Принц Гарри и Меган Маркл определились со свадебной каретой

Влюбленная известная британская пара сделала свой выбор в пользу одной из пяти карет, которыми владеет королевская семья.

Принц Гарри и Меган Маркл определились со свадебной каретой

Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

Данные кареты королевской семьи использовали во время свадебного торжества принца Уильяма и герцогини Кэтрин в 2011 году.

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали из предложенного списка открытую карету Ascot Landau.

В том случае, если пойдут осадки в виде дождя, для королевской свадьбы определили закрытый вариант. Транспортное средство построено в 1830 году и отреставрирована в 1969-м.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", голливудская актриса Меган Маркл, которая в следующем месяце станет супругой британского принца Гарри пополнит свою коллекцию свадебных подарков от королевской семьи именным гербом.


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