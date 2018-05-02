03:00 02.05.2018 | Культура | Новости
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Извращенец и маньяк: актриса Эшли Джадд поделилась пикантными деталями отношений с Харви Вайнштейном

Актриса Эшли Джадд подала судебный иск против кинорежиссера продюсера Харви Вайнштейна из-за сексуальных домогательств с его стороны. 

Извращенец и маньяк: актриса Эшли Джадд поделилась пикантными деталями отношений с Харви Вайнштейном

Об этом женщина написала в Twitter.

Сообщается, что девушка уже направила судебный иск против Вайнштейна с требованием возместить ей моральный ущерб. Джадд рассказала о своем опыте общения с режиссером Питером Джексоном, который предложил ей показать свои силы в пробах на одну из главных ролей в трилогии "Властелин Колец".

Но, в компании Miramax, которая на тот момент принадлежала Вайнштейну, сказали, что не готовы сотрудничать с актрисой с малым опытом съемок в фантастических киновселенных. В то же время, можно попробовать решить этот вопрос в более "благоприятной обстановке".

Всю сумму судебной компенсации Эшли пообещала перечислить в фонд движения по борьбе с сексуальными домогательствами Time’s Up.

Как сообщалось в "УРА-Информ", известные голливудские актеры инициировали создание движения, направленного на предотвращение сексуальных домогательств в киноискусстве.


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