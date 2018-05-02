18:35 02.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Известная украинская певица выходит замуж

Украинская певица и член проекта "Голос країни" Катя Гуменюк, которую все знают как Ассоль, заявила, что выходит замуж.

Известная украинская певица выходит замуж

Об этом свидетельствует ее страница в Instagram.

Счастливая девушка представила публике романтичные фото с женихом, подписав, что такая ситуация сохранится сегодня и всегда, без единых сомнений. Она добавила, что всегда будет любить своего молодого человека.

В частности на снимке певица демонстрирует кольцо. Ассоль получила предложение от своего давнего знакомого Артема, которого знает с детства. Впервые она показала его фанатам осенью прошлого 2017 года впервые.

В том же году певица поступила в Лондонский университет INTO на факультет бизнес-администрирования и сообщила, что оставляет Украину.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", влюбленная известная британская пара сделала свой выбор в пользу одной из пяти карет, которыми владеет королевская семья


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