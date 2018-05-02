06:00 02.05.2018 | Культура | Новости
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Британский принц Луи получил свидетельство о рождении

Ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, британский принц Луи Артур Чарльз, получил свидетельство о рождении.
 

Британский принц Луи получил свидетельство о рождении

Об этом сообщает Sky News.

В официальном документе написано полное имя Луи - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский, который родился 23 апреля в больнице лондонского района Вестминстер.

Как и полагается, в свидетельстве предоставляется информация о родителях Луи. Так, в графе "род занятий" Уильяма и Кейт зафиксировано "принц Великобритании" и "принцесса Великобритании" соответственно.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", представители британской прессы рассекретили имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.


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