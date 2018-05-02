Британский принц Луи получил свидетельство о рождении

Об этом сообщает Sky News.

В официальном документе написано полное имя Луи - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский, который родился 23 апреля в больнице лондонского района Вестминстер.

Как и полагается, в свидетельстве предоставляется информация о родителях Луи. Так, в графе "род занятий" Уильяма и Кейт зафиксировано "принц Великобритании" и "принцесса Великобритании" соответственно.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", представители британской прессы рассекретили имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.