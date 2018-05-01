Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева - ФОТО

Об этом во вторник, 1 мая, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Отметим, что первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. В 1941 году она начала работать в Туркменском государственном академическом театре оперы и балета им. Махтумкули, а позже стала солисткой оперы, главным режиссером, режиссером-постановщиком в этом же театре.

Мая Кулиева, в частности, воплотила на сцене образы Маргариты из "Фауста" Гете, Татьяны из "Евгения Онегина" Чайковского, Микаэлы из «Кармен» Бизе и другие.

Кроме того, певица популяризировала туркменское песенно-музыкальное искусство, совершив мировое турне.

Также артистка сыграла в четырех фильмах, в том числе в популярной российской комедии 1993 года "Личная жизнь королевы".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь с 25 на 26 апреля умер талантливый преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк, которого знали под псевдонимом Сергей Оксеник.