12:57 01.05.2018 | Культура | Новости
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Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева - ФОТО

На 97 году в Ашхабаде ушла из жизни народная артистка СССР, оперная певица Мая Кулиева. 

Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева - ФОТО

 Об этом во вторник, 1 мая, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Отметим, что первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений  училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. В 1941 году она начала работать в Туркменском государственном академическом театре оперы и балета им. Махтумкули, а позже стала солисткой оперы, главным режиссером, режиссером-постановщиком в этом же театре. 

Мая Кулиева, в частности, воплотила на сцене образы Маргариты из "Фауста" Гете, Татьяны из "Евгения Онегина" Чайковского, Микаэлы из «Кармен» Бизе и другие.

Кроме того, певица популяризировала туркменское песенно-музыкальное искусство, совершив мировое турне.

Также артистка сыграла в четырех фильмах, в том числе в популярной российской комедии 1993 года "Личная жизнь королевы".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь с 25 на 26 апреля умер талантливый преподаватель, журналист и детский писатель Сергей Иванюк, которого знали под псевдонимом Сергей Оксеник.


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