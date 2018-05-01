Победительница Евровидения-2016 появилась на публике в откровенном наряде - ФОТО, ВИДЕО
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая в 2016 году победила на междунарном конкурсе Евровидение, вышла в свет в платье оригинального кроя в стиле колор-блок.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Отметим, что исполнительница одела необычные платье на эфир "Голос страны", ведь, как известно, она там является тренером. Также во время суперфинала вокального шоу Джамала исполнила лирическую композицию "Крила".
Так, в новой песне поклонники звезды усмотрели призыв к добрым действиям.
"Моя благодарность всей команде Голоса – стилистам, гримерам, редакторам, продюсерам, ведущим, Руслану Квинте, музыкантам и всем-всем! Спасибо моим коллегам – Потапу, Сергею, Тине! Еще раз поздравляю Елену и Сергея Бабкина! Согласитесь, вчера было безумное шоу, настоящая красота и праздник музыки", - написала Джамала.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ставшая менее месяца назад мамой Джамала вновь окунулась в работу. Она не собирается в декрет и уже приступила к работе на телевиденье.
Известная украинская поп-певица Настя Каменских, которая не так давно начала сольную карьеру после дуэта "Потап и Настя", посвятила свою песню "Укравтодору". Кто знает, возможно этот сингл поможет службе отремонтировать автомобильные дороги в нашей стране?