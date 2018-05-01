10:55 01.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Победительница Евровидения-2016 появилась на публике в откровенном наряде - ФОТО, ВИДЕО

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая в 2016 году победила на междунарном конкурсе Евровидение, вышла в свет в платье оригинального кроя в стиле колор-блок.

Победительница Евровидения-2016 появилась на публике в откровенном наряде - ФОТО, ВИДЕО

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. 

Отметим, что исполнительница одела необычные платье на эфир "Голос страны", ведь, как известно, она там является тренером. Также во время суперфинала вокального шоу Джамала исполнила лирическую композицию "Крила".

Так, в новой песне поклонники звезды усмотрели призыв к добрым действиям. 

"Моя благодарность всей команде Голоса – стилистам, гримерам, редакторам, продюсерам, ведущим, Руслану Квинте, музыкантам и всем-всем! Спасибо моим коллегам – Потапу, Сергею, Тине! Еще раз поздравляю Елену и Сергея Бабкина! Согласитесь, вчера было безумное шоу, настоящая красота и праздник музыки", - написала Джамала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ставшая менее месяца назад мамой Джамала вновь окунулась в работу. Она не собирается в декрет и уже приступила к работе на телевиденье.


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