Победительница Евровидения-2016 появилась на публике в откровенном наряде - ФОТО, ВИДЕО

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Отметим, что исполнительница одела необычные платье на эфир "Голос страны", ведь, как известно, она там является тренером. Также во время суперфинала вокального шоу Джамала исполнила лирическую композицию "Крила".

Так, в новой песне поклонники звезды усмотрели призыв к добрым действиям.

"Моя благодарность всей команде Голоса – стилистам, гримерам, редакторам, продюсерам, ведущим, Руслану Квинте, музыкантам и всем-всем! Спасибо моим коллегам – Потапу, Сергею, Тине! Еще раз поздравляю Елену и Сергея Бабкина! Согласитесь, вчера было безумное шоу, настоящая красота и праздник музыки", - написала Джамала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ставшая менее месяца назад мамой Джамала вновь окунулась в работу. Она не собирается в декрет и уже приступила к работе на телевиденье.