MELOVIN провели на международный конкурс - ФОТО

Об этом свидетельствуют фото из соцсети Instagram.

Отмечено, что melovin_official (официальная страница певца) массово провели поклонники и журналисты. Ему пожелали безопасной дороги и победы на соревновании.

Также украинцы публиковали в комментариях такие пожелания, как "Ждем с победой!", "Наша гордость. Верим". "Пусть ему повезет занять достойное место". Фанаты уверяют, что у певца все будет хорошо и круто на конкурсе, поэтому его стоит ожидать с победой.

Они добавили, что Европа уже подпевает, поэтому необходимо настраиваться на отличный результат.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", общественности предоставлены на рассмотрение имена всех членов жюрийских кресел песенного всемирного конкурса Евровидение-2018.