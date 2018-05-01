Легенда украинской музыки откроет финал Евровидения 2018

Об этом звезда сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в своем посте легенда украинской эстрады опубликовала фрагмент новой песни. При этом сообщается, что композицию она спела вместе со своей коллегой Сандрой, которая занимается записью англоязычных песен Русланы.

Как утверждает Руслана, с момента победы на Евроведение она уже 14 лет неизменно с драйвом представляет Украину.

"Мы сделаем премьеру новой песни, которую написал для меня Андрей Онискевич... Приезжайте или просто смотрите наш концерт! Я покажу всем неизвестную экзотику Украины!" - написала Руслана в соцсети.

Напомним, что премьера трека состоится в Лиссабоне 12 мая во время финала международного конкурса.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представителя от Украины провели на главный международный песенный конкурс Евровидении-2018, который пройдет в столице Португалии - Лиссабоне.