Кит Харингтон разослал будущим гостям приглашения на свадьбу

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что каждое из приглашений оформлено в соответствии со стилем сериала, во время съемок которого Кит и Роуз познакомились. Влюбленная пара пригласила в числе остальных гостей весь состав съемочной группы "Игр Престола".

На каждом конверте присутствует марка с изображением героя Харингтона в сериале - Джона Сноу. Компания Royal Mail выпустила приглашения ограниченным тиражом в январе 2018 года. В связи со свадьбой Кита и Роуз продюсеры сериала даже приняли решение поставить съемочный процесс нового сезона.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинский танцор Игорь Кузьменко, который вместе с Натальей Могилевской одержал победу на телевизионном проекте "Танцы со звездами" осенью 2017 года, признался, что женился на своей возлюбленной Саше Поповой.