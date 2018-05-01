04:00 01.05.2018 | Культура | Новости
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Кит Харингтон разослал будущим гостям приглашения на свадьбу

В ближайшем времени пройдет свадьба звезд сериала "Игра престолов" - Кит Харингтон возьмет в жены Роуз Лесли. Точную дату пара тщательно скрывает, но приглашения уже разосланы гостям.

Кит Харингтон разослал будущим гостям приглашения на свадьбу

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что каждое из приглашений оформлено в соответствии со стилем сериала, во время съемок которого Кит и Роуз познакомились. Влюбленная пара пригласила в числе остальных гостей весь состав съемочной группы "Игр Престола".

На каждом конверте присутствует марка с изображением героя Харингтона в сериале - Джона Сноу. Компания Royal Mail выпустила приглашения ограниченным тиражом в январе 2018 года. В связи со свадьбой Кита и Роуз продюсеры сериала даже приняли решение поставить съемочный процесс нового сезона.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинский танцор Игорь Кузьменко, который вместе с Натальей Могилевской одержал победу на телевизионном проекте "Танцы со звездами" осенью 2017 года, признался, что женился на своей возлюбленной Саше Поповой.


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