Ведущая Лилия Ребрик стала мамой во второй раз - ФОТО

Телезвезда родила девочку, сообщает "Сегодня". Как отмечается, малышка появилась на свет 30 апреля в 02:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес девочки — 4100 кг, рост — 55 см.

Примечательно, что супружеская пара успела уже дать имя ребенку. Так, малышку назвали Полиной. Кстати, имя для малышки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана.

"Дианка очень хотела сестричку. Именно она предложила имя для малышки – Полина. Нам оно тоже очень понравилось, так что решили: будет Дикая Полина Андреевна", - отметила звезда.

В данный момент молодая мама и новорожденный ребенок чувствуют себя отлично. Поэтому, поклонники и близкие дркзья, родственники спешат выразить свои поздравления Лилии Ребрик с пополнением.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская известная певица Джамала поделилась радостной новостью. У звезды и ее мужа Бекира Сулейманова родился сын. Отмечается, что новоиспеченная мама назвала и имя первенца, которое выбрали для малыша, мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.