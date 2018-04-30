Экс-партнер Натальи Могилевской в "Танцах со звездами" тайно женился - ФОТО

Об этом артист рассказал в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Так, на вопрос телеведущей, когда же свадьба, Кузьменко показал руку с кольцом на безымянном пальце.

Оказалось, что пара тайно поженилась еще 14 февраля – в День всех влюбленных. При этом, танцор заявил, что свадебная церемония была очень скромная.

По его словам, на свадьбе были только родители.

Стоить добавить, что пара певицы Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко победила в шоу "Танцы со звездами". Им неоднократно приписывали глубокие чувства друг к другу на танцевальном проекте, но что Игорь, что Наталья уже имели своих любимых и их объединяла только общая цель – победить на проекте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица, ведущая, автор песен и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода продолжает удивлять поклонников. Сейчас фанаты звезды строят догадки, кто же есть отцом ее будущего ребенка.