09:53 30.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Экс-партнер Натальи Могилевской в "Танцах со звездами" тайно женился - ФОТО

Украинский танцор Игорь Кузьменко, который вместе с Натальей Могилевской одержал победу на телевизионном проекте "Танцы со звездами" осенью 2017 года, признался, что женился на своей возлюбленной Саше Поповой.

Экс-партнер Натальи Могилевской в

Об этом артист рассказал в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Так, на вопрос телеведущей, когда же свадьба, Кузьменко показал руку с кольцом на безымянном пальце. 

Оказалось, что пара тайно поженилась еще 14 февраля – в День всех влюбленных. При этом, танцор заявил, что свадебная церемония была очень скромная.

По его словам, на свадьбе были только родители.

Стоить добавить, что пара певицы Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко победила в шоу "Танцы со звездами". Им неоднократно приписывали глубокие чувства друг к другу на танцевальном проекте, но что Игорь, что Наталья уже имели своих любимых и их объединяла только общая цель – победить на проекте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица, ведущая, автор песен и заслуженная артистка Украины  Светлана Лобода продолжает удивлять поклонников. Сейчас фанаты звезды строят догадки, кто же есть отцом ее будущего ребенка.


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