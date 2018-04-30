Ed Sheeran растрогал фанатов новым клипом - ВИДЕО

Британский 27-летний поп-музыкант и актёр Эд Ширан выпустил клип на песню Happier из альбома Divide, который растрогал зрителей необычным романтическим сюжетом.
Об этом сообщает официальный Youtube-канал артиста.
В новой видеоработе были задействованы тряпичные куклы.
Клип Happier повествует о прототипе артиста, молодом человеке с рыжими волосами, который случайно заметил свою бывшую возлюбленную. Девушка весело и беззаюотно проводила время с парнем из телешоу "Улица Сезам". Герою грустно от того, что его девушка ушла с другим, он вспоминает былое и ностальгирует по утраченной любви, но он доволен, что она с ним выглядит счастливее.
Тем не менее, хотя его авторская музыка грустная, певец, по всей видимости, счастлив в семейной жизни. В январе 2018 года он успешно обручился с бывшей хоккеисткой Черри Сиборн.
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Младший сын принца Уэльского Чарльза предложил знаменитому британскому музыканту выступить на его свадьбе с Меган Маркл. Такую возможность получил музыкант Эд Ширан, известен благодаря песням "The A Team", "Shape of You" и другим.