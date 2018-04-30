00:01 30.04.2018 | Культура | Новости
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Ed Sheeran растрогал фанатов новым клипом - ВИДЕО

Британский 27-летний поп-музыкант и актёр Эд Ширан выпустил клип на песню Happier из альбома Divide, который растрогал зрителей необычным романтическим сюжетом.  

Ed Sheeran растрогал фанатов новым клипом - ВИДЕО

Об этом сообщает официальный Youtube-канал артиста.

В новой видеоработе были задействованы тряпичные куклы. 

Клип Happier повествует о прототипе артиста, молодом человеке с рыжими волосами, который случайно заметил свою бывшую возлюбленную. Девушка весело и беззаюотно проводила время с парнем из телешоу "Улица Сезам". Герою грустно от того, что его девушка ушла с другим, он вспоминает былое и ностальгирует по утраченной любви, но он доволен, что она с ним выглядит счастливее.

Тем не менее, хотя его авторская музыка грустная, певец, по всей видимости, счастлив в семейной жизни. В январе 2018 года он успешно обручился с бывшей хоккеисткой Черри Сиборн.  

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 14 октября в одном из старейших концертных холлах в Киеве Caribbean Club на сцене дуэт Digital 21 и Stefan Olsdal представит дебютный альбом Inside - новая смесь электронной музыки, клубных ритмов и живых инструментов.


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