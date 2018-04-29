Фурор и ажиотаж - в Грузии показали украинский фильм "Киборги"

Сообщается, что украинский фильм стал лентой гран-при на красной дорожке в Тбилиси. На церемонию открытия в Грузии прибыл министр культуры Украины Евгений Нищук.

Политик выступил с речью, где поблагодарил соседнее государство в постоянной материальной и военной поддержке Украина, отметив готовность двух сторон продолжать плодотворный диалог, в том числе с помощью культуры и искусства, Кинозал был битком набит людьми, а в конце показа люди почтили минутой молчания погибших героев.

Кроме того, украинская стороны вручила орден "За мужество" III степени семье военнослужащего 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" СВ ВСУ Давида Сихарулидзе, который погиб 11 мая 2017 года возле села Новолуганское Луганской области в Украине во время проведение АТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Верховине было представлено 7 полнометражных картин отечественных режиссёров. Фильм Ахтема Сеитаблаева " Киборги" получил главный приз фестиваля "Скифский олень".