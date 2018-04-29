02:00 29.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Фурор и ажиотаж - в Грузии показали украинский фильм "Киборги"

 В рамках фестиваля украинского кино "Ukraine in Focus" в столице Грузии украинские режиссеры представили документальный фильм "Киборги". Об этом передает пресс-служба посольства Украины в Грузии.

Фурор и ажиотаж - в Грузии показали украинский фильм

Сообщается, что украинский фильм стал лентой гран-при на красной дорожке в Тбилиси. На церемонию открытия в Грузии прибыл министр культуры Украины Евгений Нищук. 

Политик выступил с речью, где поблагодарил соседнее государство в постоянной материальной и военной поддержке Украина, отметив готовность двух сторон продолжать плодотворный диалог, в том числе с помощью культуры и искусства, Кинозал был битком набит людьми, а в конце показа люди почтили минутой молчания погибших героев. 

Кроме того, украинская стороны вручила орден "За мужество" III степени семье военнослужащего 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" СВ ВСУ Давида Сихарулидзе, который погиб 11 мая 2017 года возле села Новолуганское Луганской области в Украине во время проведение АТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Верховине было представлено 7 полнометражных картин отечественных режиссёров. Фильм Ахтема Сеитаблаева " Киборги" получил главный приз фестиваля "Скифский олень".


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