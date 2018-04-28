05:00 28.04.2018 | Культура | Новости
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Сандра Баллок удивила поклонников на премьере фильма

Американская актриса, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона" Сандра Баллок удивила фанатов. Она пришла на премьеру фильма "8 подруг Оушена" в экстравагантной одежде.

Сандра Баллок удивила поклонников на премьере фильма

Об этом сообщают американские средства информации.

Наряд актрисы сразу начали активно обсуждать пользователи социальных сетей. Сандра Баллок не часто демонстрирует поклонникам выходы в свет.

По этой причине, с каждым разом ее появление в общесте вызывает повышенный интерес прессы. Премьера фильма "8 подруг Оушена" 24 апреля не стала исключением.

Баллок вышла на красную дорожку, надев облегающие черные брюки, черно-синее платье-халат из блестящей ткани и черные босоножки на высоком каблуке. Одним лук актрисы показался через чур нагроможденным и непонятным, а другие позитивно оценили актрису за оригинальность и чувство стиля. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Дональд и Мелания Трамп накануне организовали традиционный пасхальный прием на лужайке Белого дома, на котором Мелания Трамп продемонстрировал интересный наряд.


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