Сандра Баллок удивила поклонников на премьере фильма

Об этом сообщают американские средства информации.

Наряд актрисы сразу начали активно обсуждать пользователи социальных сетей. Сандра Баллок не часто демонстрирует поклонникам выходы в свет.

По этой причине, с каждым разом ее появление в общесте вызывает повышенный интерес прессы. Премьера фильма "8 подруг Оушена" 24 апреля не стала исключением.

Баллок вышла на красную дорожку, надев облегающие черные брюки, черно-синее платье-халат из блестящей ткани и черные босоножки на высоком каблуке. Одним лук актрисы показался через чур нагроможденным и непонятным, а другие позитивно оценили актрису за оригинальность и чувство стиля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Дональд и Мелания Трамп накануне организовали традиционный пасхальный прием на лужайке Белого дома, на котором Мелания Трамп продемонстрировал интересный наряд.