15:39 27.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Киеве выступит проект основателя Placebo - Digital 21+Stefan Olsdal - ВИДЕО

14 октября в одном из старейших концертных холлах в Киеве Caribbean Club на сцене дуэт Digital 21 и Stefan Olsdal представит дебютный альбом Inside - новая смесь электронной музыки, клубных ритмов и живых инструментов.

В Киеве выступит проект основателя Placebo - Digital 21+Stefan Olsdal - ВИДЕО

Об этом сообщает официальный сайт дуэта.

Этот проект впервые прозвучит в столице от электронного продюсера Мигеля Лопеса Мора и Стефана Олсдала, одного из основателей и бессменных участников группы Placebo.

Первоначально композиции планировались инструментальными, но некоторое время спустя к работе над ними добавились вокалистки из Китая, Японии, Исландии и Франции, внеся некоторую теплоту в композиции.

Альбом Inside выпустили осенью 2017 года. В Киеве его презентуют впервые, а ранее музыканты успели продемонстрировать его публике на нескольких фестивалях в Европе и на сольных концертах.  

Напомним, как ранее сообщал  "УРА-Информ", популярная украинская певица Sonya Kay готовит масштабный сольник в столичном Caribbean Club Concert Hall 27 апреля.


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