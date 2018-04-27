В Киеве выступит проект основателя Placebo - Digital 21+Stefan Olsdal - ВИДЕО

Об этом сообщает официальный сайт дуэта.

Этот проект впервые прозвучит в столице от электронного продюсера Мигеля Лопеса Мора и Стефана Олсдала, одного из основателей и бессменных участников группы Placebo.

Первоначально композиции планировались инструментальными, но некоторое время спустя к работе над ними добавились вокалистки из Китая, Японии, Исландии и Франции, внеся некоторую теплоту в композиции.

Альбом Inside выпустили осенью 2017 года. В Киеве его презентуют впервые, а ранее музыканты успели продемонстрировать его публике на нескольких фестивалях в Европе и на сольных концертах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", популярная украинская певица Sonya Kay готовит масштабный сольник в столичном Caribbean Club Concert Hall 27 апреля.