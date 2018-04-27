В Киеве выступит проект основателя Placebo - Digital 21+Stefan Olsdal - ВИДЕО
14 октября в одном из старейших концертных холлах в Киеве Caribbean Club на сцене дуэт Digital 21 и Stefan Olsdal представит дебютный альбом Inside - новая смесь электронной музыки, клубных ритмов и живых инструментов.
Об этом сообщает официальный сайт дуэта.
Этот проект впервые прозвучит в столице от электронного продюсера Мигеля Лопеса Мора и Стефана Олсдала, одного из основателей и бессменных участников группы Placebo.
Первоначально композиции планировались инструментальными, но некоторое время спустя к работе над ними добавились вокалистки из Китая, Японии, Исландии и Франции, внеся некоторую теплоту в композиции.
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