В Москве в больницу попал Армена Джигарханян

Его положили в одну из московских больниц. Его состояние медики оценили как средней тяжести. Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на свой информированный источник, предполагается, что в больнице ему придется остаться на несколько дней.

Джигарханян госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Его состояние оценивается как средней тяжести, - сказал собеседник, добавив, что у актера возникли проблемы с сердцем.

Напомним, актер был госпитализирован в конце января 2018 года, тогда сообщалось, что он попал в больницу с осложнением вирусного заболевания. Через несколько дней после этого он был выписан.

Как сообщал УРА-Информ, 5 марта 2016 года знаменитого актера и руководителя театр Армена Джигарханяна госпитализировали с инфарктом.