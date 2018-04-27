02:00 27.04.2018 | Культура | Новости
100192442:nastya

Томас Нойвирт кардинально сменил имидж

Победитель Евровидения и австралийский певец Том Нойвирт заявил, что отказался от своего женского альтер-эго. Об этом артист рассказал в интервью журналу The Independent.

Томас Нойвирт кардинально сменил имидж

По его словам, теперь он будет выглядеть более мужественно.

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется в настоящий момент, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", - отметил певец.

Кроме того, он добавил, что больше хочет быть похожимпоходить на "обычного Тома", которого не узнают на улицах.

Однако, артисту много радости принесло Евровидение и все что за ним последовало.

"Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я более бородатый дрэг-певец в ботинках", - подытожил артист.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", топовый американский R&B-певец Ашер рассказал, что он разводится со своей супругой Грейс Мигель. Они состояли в отношениях 10 лет, два года из которых пара была в браке.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина подняла экспорт меда почти на 4% Усик рассказал о "некрасивых" поступках своей молодости Футбольный клуб Арсенал-Киев сменит название – ФОТО Турция подала заявку на проведение Евро-2024
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив