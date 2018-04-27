Томас Нойвирт кардинально сменил имидж

По его словам, теперь он будет выглядеть более мужественно.

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется в настоящий момент, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", - отметил певец.

Кроме того, он добавил, что больше хочет быть похожимпоходить на "обычного Тома", которого не узнают на улицах.

Однако, артисту много радости принесло Евровидение и все что за ним последовало.

"Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я более бородатый дрэг-певец в ботинках", - подытожил артист.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", топовый американский R&B-певец Ашер рассказал, что он разводится со своей супругой Грейс Мигель. Они состояли в отношениях 10 лет, два года из которых пара была в браке.