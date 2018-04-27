14:13 27.04.2018 | Культура | Новости
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Стало известно, имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Представители британской прессы рассекретили имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Так, стараниями особенно сообразительных журналистов на официальном сайте королевской семьи Великобритании Royal.uk было найдено засекреченное имя нового наследника престола.

Стало известно, имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Об этом пишет издание Daily Star.

Отметим, что накануне принц Уильям пообещал репортерам, что имя маленького принца будет озвучено "очень скоро". Однако прошло уже несколько дней, а какое имя дали мальчику до сих пор неизвестно. Поэтому, журналисты провели свое расследование пор этому поводу.

Сообщается, что при попытке набрать в поисковой строке www.royal.uk/prince-albert, выдается ответ: "Доступ запрещен". При этом, если же вводятся другие имена — к примеру, принц Александр или Артур, следует ответ: "Страница не найдена".

Позже было обнаружено, что новая страница на веб-сайте зарезервирована для "принца Альберта". Вообщем, страница может быть самым большим намеком на новое имя ребенка. Таким образом СМИ предполагают, что имя для новорожденного сына Кейт и Уильяма - Альберт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 23 апреля, в 11 часов утра герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма, родила сына.


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