05:01 27.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Потап оригинально покрасил бороду - ФОТО

Украинский продюсер и рэпер, тренер вокального шоу на "Голос страны" Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, покрасил бороду в желтый цвет и обнародовал фотоснимки.

 

 

Потап оригинально покрасил бороду - ФОТО

Об этом свидетельствует его страница в Instagram, пописанная как "realpotap".

Это не единственный его эксперимент с бородой. Ранее в апреле 2018 года он уже занимал общественность снимками с покрашенной в розовый цвет бородой. Тогда он подчеркнул образ розовыми очками и подписал фото как "розовый понедельник".

Бороду, судя по публикациям в социальной сети, певец отрастил не так давно, в начале ходя седобородым. Он выложил один из первых снимков с бородой в апреле и подписал, что стал именно тем, кем хотел, и если бы ему в прошлом показать это, он бы сказал самому себе, что сделал все правильно. 

Алексей Потапенко любит кардинально менять свой образ, что еще в прошлом году доказал поклонникам, опубликовав в той же социальной сети свои снимки, на которых рэпер появляется на публике в классическом костюме. По словам Потапа, некоторые детали своего гардероба он тогда выбрал, ориентируясь на образ нынешнего президента США Дональда Трампа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", музыкальный продюсер и рэпер Потап решил попробовать себя в роли писателя и написал на украинском языке книгу, которая стала первым в его жизни произведением, ориентированным на детей.


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