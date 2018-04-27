17:37 27.04.2018 | Культура | Новости
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Собчак объяснила анонсированный визит в Крым

Российский политик, общественный деятель, актриса Ксения Собчак рассказала о своем мнение о распространяющейся информации насчет ее планируемой поездки в Крым.

Собчак объяснила анонсированный визит в Крым

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она заявила, что ей очень надоели журналисты и анонимные источники, которые осуществляют попытки вовлечь ее в выдуманную историю. Она подтвердила свой давний запрос на выдачу разрешения на въезд в полуостров Крым. По ее словам, она допускает для себя законный въезд на эту территорию.

Светская львица напомнила, что один раз, когда она была в Крыму как журналист, она сразу выехала из полуострова принятия соответствующего закона.

По ее словам, в данный момент в Крым она не собирается, потому что местное руководство всех запугивает тем, что ее приезд принесет неподконтрольные провокации. Об этом сообщили ее друзьям после встреч Собчак с активистами, и она передала свое решение Ольшанскому. Она добавила, что провокации наверняка устраивают местные власти, а не она.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известный фотограф Аслан Ахмадов, который является мужем украинской певицы Ирины Билык, выложил в сеть неожиданные кадры пикантной фотосессии с участием российской журналистки и светской львицы Ксении Собчак.


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