Известный актер прибудет в Крым для съемок фильма

Об этом сообщает ТАСС.

Французская компания объявила о съемках нового фильма "Краб", которые, в частности, будут проходить и в России.

Актер Насери не первый раз поедет на оккупированную украинскую территорию, до этого за его посещение он попал в "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

По словам актера, он уже десять месяцев проживает в России, работая над проектом, который будет полностью сниматься здесь, и кастинг актеров он проводил лично.

По сюжету картины вся история юмористического фильма будет вращаться вокруг надзирателя в тюрьме, а в целом он про гангстеров. Насери добавил, что в числе съемочной группы будет работать и русская техническая команда.

Фильм планируется закончить до зимы 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Дворце Европы в Страсбурге презентовали украинский документальный фильм "Невидимый батальон".