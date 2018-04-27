01:30 27.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Известный актер прибудет в Крым для съемок фильма

Французский актер Сами Насери, известный главной ролью в комедийном фильме "Такси", запланировал приезд в оккупированный полуостров Крым.

Известный актер прибудет в Крым для съемок фильма

Об этом сообщает ТАСС.

Французская компания объявила о съемках нового фильма "Краб", которые, в частности, будут проходить и в России.

Актер Насери не первый раз поедет на оккупированную украинскую территорию, до этого за его посещение он попал в "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

По словам актера, он уже десять месяцев проживает в России, работая над проектом, который будет полностью сниматься здесь, и кастинг актеров он проводил лично.

По сюжету картины вся история юмористического фильма будет вращаться вокруг надзирателя в тюрьме, а в целом он про гангстеров. Насери добавил, что в числе съемочной группы будет работать и русская техническая команда.

Фильм планируется закончить до зимы 2018 года. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Дворце Европы в Страсбурге презентовали украинский документальный фильм "Невидимый батальон".


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