ABBA впервые за 35 лет записала две песни

Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

Как заявляет коллектив группы, они вчетвером почувствовали, что после 35 лет перерыва будет необычно и интересно вновь объединить музыкальные способности и вместе войти в двери звукозаписывающей студии.

Участники квартета добавляют, что у них возникло ощущение, будто время заморозилось и ини просто разъезжались на маленькие каникулы. Они сообщили, что получили необычайно позитивный опыт и смогли записать две новые песни.

Отмечается, что композицию под названием "I Still Have Faith In You" ABBA продемонстрирует в декабре 2018 года, а о времени презентации второй песни пока что не сообщается. На этом рывок музыкантов не заканчивается, на 2019 год они прогнозируют собственный виртуальный тур.

Группа с 1972 года просуществовала десять лет, а название получила согласно первых бкув имен участников: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад.

Напомним, как ранее сообющал "УРА-Информ", 14 октября в одном из старейших концертных холлах в Киеве Caribbean Club на сцене дуэт Digital 21 и Stefan Olsdal представит дебютный альбом Inside - новая смесь электронной музыки, клубных ритмов и живых инструментов.