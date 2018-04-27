16:20 27.04.2018 | Культура | Новости
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ABBA впервые за 35 лет записала две песни

Шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972-1982 годах ABBA первый раз за 35 лет выпускает новую музыкальную композицию. 

ABBA впервые за 35 лет записала две песни

Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

Как заявляет коллектив группы, они вчетвером почувствовали, что после 35 лет перерыва будет необычно и интересно вновь объединить музыкальные способности и вместе войти в двери звукозаписывающей студии.

Участники квартета добавляют, что у них возникло ощущение, будто время заморозилось и ини просто разъезжались на маленькие каникулы. Они сообщили, что получили необычайно позитивный опыт и смогли записать две новые песни.

Отмечается, что композицию под названием "I Still Have Faith In You" ABBA продемонстрирует в декабре 2018 года, а о времени презентации второй песни пока что не сообщается. На этом рывок музыкантов не заканчивается, на 2019 год они прогнозируют собственный виртуальный тур.

Группа с 1972 года просуществовала десять лет, а название получила согласно первых бкув имен участников: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. 

Напомним, как ранее сообющал "УРА-Информ", 14 октября в одном из старейших концертных холлах в Киеве Caribbean Club на сцене дуэт Digital 21 и Stefan Olsdal представит дебютный альбом Inside - новая смесь электронной музыки, клубных ритмов и живых инструментов.


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