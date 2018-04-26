06:00 26.04.2018 | Культура | Новости
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Жена Робби Уильямса подарила ему ферму марихуаны

Супруга 44-летнего британского певца Робби Уильямса по имени Айда Филд сделала возлюбленному, который известен пристрастием к марихуане, оригинальный подарок. На годовщину их свадьбы Айда решила подарить ему ферму для выращивания марихуаны.

Жена Робби Уильямса подарила ему ферму марихуаны

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на рэпера Big Narstie, который сотрудничает с Уильямсом.

Рэпер заявил, что был в гостях у пары на "ферме марихуаны" и восхитился заботливостью жены коллеги.

Ферма разместилась у них дома в американском штате Калифорния, где музыкант проживает со своей супругой. Там абсолютно легально употреблять такой наркотик.

В молодые годы музыкант лечился от наркозависимости более тяжелого характера. Он стал знаменит благодаря рэперу Big Narstie после совместного сингла "Go Mental". По мнению рэпера, Робби крутой, но вместе с тем простой и скромный человек. который счастлив в браке со свадьбы в 2010 году. Сейчас супруги воспитывают двоих детей - 5-летнюю Теодору и 3-летнего Чарлтона.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", американская певица, автор песен и актриса Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, запечатлена в рейтинге журнала People, который поставил ее на первое место в списке самых красивых людей.


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