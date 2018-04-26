Жена Робби Уильямса подарила ему ферму марихуаны

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на рэпера Big Narstie, который сотрудничает с Уильямсом.

Рэпер заявил, что был в гостях у пары на "ферме марихуаны" и восхитился заботливостью жены коллеги.

Ферма разместилась у них дома в американском штате Калифорния, где музыкант проживает со своей супругой. Там абсолютно легально употреблять такой наркотик.

В молодые годы музыкант лечился от наркозависимости более тяжелого характера. Он стал знаменит благодаря рэперу Big Narstie после совместного сингла "Go Mental". По мнению рэпера, Робби крутой, но вместе с тем простой и скромный человек. который счастлив в браке со свадьбы в 2010 году. Сейчас супруги воспитывают двоих детей - 5-летнюю Теодору и 3-летнего Чарлтона.

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