Творчество Модильяни выставили по рекордной цене на аукцион

Об этом сообщает телеканал CNN.

На аукционе определили начальную цену работу в 150 млн долларов.

Картина Модильяни станет основным лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby’s. За ее покупку будут соперничать 14 мая.

До этого рекордсменом по стартовой цене лидировала картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (версия О)", выполненная в 1955 году. Тогда специалисты определили ее ценность в 140 млн долларов, а приобрели ее в итоге за 179 млн долларов. Эксперты аукциона напомнили, что стартовая цена может ощутимо отличаться от последней. Так, картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи по цене озвучивалась в 100 млн долларов, хотя лот продали в конце за 450 млн долларов в 2017 году саудовскому кронпринцу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины сбыл путем продажи на аукционе 15 ценных золотых монет "25 лет независимости Украины" на общую сумму больше двух млн гривен.