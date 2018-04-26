04:07 26.04.2018 | Культура | Новости
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Творчество Модильяни выставили по рекордной цене на аукцион

Один из старейших аукционных домов Сотбис выставляет творчество итальянского художника Амедео Модильяни на торги. Его картина "Лежащая обнаженная (на левой стороне)", которую итальянец написал в 1917 году, бьет ценовые рекорды.

Творчество Модильяни выставили по рекордной цене на аукцион

Об этом сообщает телеканал CNN.

На аукционе определили начальную цену работу в 150 млн долларов.

Картина Модильяни станет основным лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby’s. За ее покупку будут соперничать 14 мая.

До этого рекордсменом по стартовой цене лидировала картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (версия О)", выполненная в 1955 году. Тогда специалисты определили ее ценность в 140 млн долларов, а приобрели ее в итоге за 179 млн долларов. Эксперты аукциона напомнили, что стартовая цена может ощутимо отличаться от последней. Так, картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи по цене озвучивалась в 100 млн долларов, хотя лот продали в конце за 450 млн долларов в 2017 году саудовскому кронпринцу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины сбыл путем продажи на  аукционе 15 ценных золотых монет "25 лет независимости Украины" на общую сумму больше двух млн гривен.


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