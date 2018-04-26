02:00 26.04.2018 | Культура | Новости
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Сеть взорвали пикантные фото Ксении Собчак – ФОТО

Известный фотограф Аслан Ахмадов, который является мужем украинской певицы Ирины Билык, выложил в сеть неожиданные кадры пикантной фотосессии с участием российской журналистки и светской львицы Ксении Собчак.

Сеть взорвали пикантные фото Ксении Собчак – ФОТО

Известно, что снимки сделаны еще в 2005 году. На фото политик запечатлена полуобнаженной, из одежды на ней только кружевное нижнее белье и туфли на шпильках.

"Судя по предыдущим постам и комментариям, моим подписчикам понравилась фотосессия из далекого 2005 года. Ловите перед сном ещё пару фото. И помните - это просто искусство", - подписал свой пост Ахмадов в Instagram.

На снимках Ксения позирует на фоне решеток, ее руки скованные наручниками. На одном фото она дерзко смотрит в камеру, на другом - затягивается сигаретой.

Многие пользователи заценили архивную фотосессию Собчак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидат в президенты России Ксения Собчак просит дать ей разрешение посетить Крым. Она направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд на полуостров через территорию Украины.


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