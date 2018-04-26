Обувь Майкла Джексона продадут на аукционе в США

Об этом сообщает сайт аукционного дома GWS Auctions.

Стартовая стоимость лота начинается с пяти тысяч долларов. Предлагаемые кожаные балетные туфли звезда надевал во время репетиции. По окончанию тренировки он решил подарить туфли своему балетмейстеру, который сообщил об этом в пояснительной записке к организаторам торгов.

Аукцион пройдет в конце мая, 26 числа в штате Калифорния

Многочисленные критики и биографы певца заявляют, что посмертная жизнь Джексона не угасала еще долго. Когда было выпущено несколько альбомов Джексона, на сцене периодически возникала его голограмма, а на мировые турне поехали шесть двойников мертвого короля поп-музыки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", один из старейших аукционных домов Сотбис выставляет творчество итальянского художника Амедео Модильяни на торги.