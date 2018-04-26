05:06 26.04.2018 | Культура | Новости
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Обувь Майкла Джексона продадут на аукционе в США

Обувь известнейшего американского певца, с негласным титулом "король поп-музыки", в которой при жизни Майкл Джексон продемонстрировал публике знаменитую "лунную походку", будут проданы на американском аукционе.

Обувь Майкла Джексона продадут на аукционе в США

Об этом сообщает сайт аукционного дома GWS Auctions.

Стартовая стоимость лота начинается с пяти тысяч долларов. Предлагаемые кожаные балетные туфли звезда надевал во время репетиции. По окончанию тренировки он решил подарить туфли своему балетмейстеру, который сообщил об этом в пояснительной записке к организаторам торгов.

Аукцион пройдет в конце мая, 26 числа в штате Калифорния

Многочисленные критики и биографы певца заявляют, что посмертная жизнь Джексона не угасала еще долго. Когда было выпущено несколько альбомов Джексона, на сцене периодически возникала его голограмма, а на мировые турне поехали шесть двойников мертвого короля поп-музыки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", один из старейших аукционных домов Сотбис выставляет творчество итальянского художника Амедео Модильяни на торги.


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