12:23 26.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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MONATIK получил престижную премию "Телетриумф" - ВИДЕО

В столичных стенах концерт-холла Stereo Plaza состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии Украины Телетриумф 2018. 

MONATIK получил престижную премию

Об этом сообщает Обозреватель.

Отметим, что украинский исполнитель получил награду в номинации "Музыкальная программа/концерт/церемония" за телеверсию концерта в киевском Дворце Спорта "Витамин D".

Как утверждает сам певец, это наиболее крупное выступление в его творческой деятельности. И это не удивительно, ведь техническое оснащение концерта было названо самым сложным среди всех шоу украинских артистов.

Также звезда шоу-бизнеса добавил, что именно на его концерте организаторы полностью перестроили сцену Дворца спорта, переместив ее в центр, а также установили рекордное количество световых приборов.

"Съемки телеверсии были особенными из-за размещения сцены, поскольку команде нужно было снимать концерт одновременно на 360 градусов", - подчеркнул артист.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик во время концерта в Минске неожиданно свалился со сцены.


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