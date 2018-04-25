В США умерла актриса из "Твин Пикс" - ВИДЕО

Сообщается, что актрисы не стало еще 16 апреля, но журналистам об этом рассказали только 25 апреля. В данный момент причины ее смерти пока не называются, однако известно, что тело звезды обнаружили у нее дома.

Памела Джидли обрела известность, сыграв Терезу Бэнкс в фильме "Твин Пикс: Сквозь огонь" - приквеле сериала "Твин Пикс". При этом, в числе других ролей Памелы – сериалы "Секретный агент МакГайвер", "Притворщик", C.S.I., "Ищейка", фильмы "Черри 2000", "Дорога в ад", "Японский городовой".

Добавим, Джидли родилась в 1965 году в Массачусетсе, выросла в Салеме. В 1985 году победила в конкурсе красоты в Австралии, занялась карьерой модели. Затем училась актерскому мастерству в Нью-йоркской академии драматического искусства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 94 лет скончался известный американский джазмен и композитор Боб Дороу.