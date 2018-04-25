02:00 25.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Пономарев рассказал о шансах на победу Melovinа в Евровидении-2018

Известный украинский певец Александр Пономарев, который является первым в истории участником Евровидения от Украины, рассказал, что думает о представителе Украины Melovinе на песенном конкурсе.

Пономарев рассказал о шансах на победу Melovinа в Евровидении-2018

Как отметил артист, песня Melovinа вероятнее всего не станет хитом Евровидения. Об этом Пономарев рассказал в интервью Обозревателю.

"Своеобразная очень песня, я не любитель таких. Не думаю, что это будет мегахит, но надеюсь, что его заметят, что заметят его образ, харизматичность, и пусть даст ему Бог хорошо спеть, не перенервничать", - отметил Пономарев.

Что касается прогнозов, то украинский певец не решился дать однозначный ответ, назвав Евровидение непредсказуемым конкурсом.

Известно, что Александр Пономарев представил Украину на Евровидении в 2003 году. Певец выступил с композицией Hasta La Vista, Baby, заняв 14 место из 26-ти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", букмекеры после обсуждения участников Евровидения-2018 предположительно отдали победу представительнице Эстонии, но теперь ситуация изменилась и претендентом на победу в конкурсе стала певица Нетта Барзилай из Израиля.


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