Организаторы показали главную сцену Евровидения-2018 - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает официальный сайт конкурса, дизайнером сцены стал немецкий креативный продюсер Флориан Видер. Кстати, именно он работал над площадкой прошлогоднего конкурса в украинской столице, Киеве.

В этом году сценическая площадка напоминает корабль, который символизирует историю и культуру Португалии.

Судя по слогану Евровидения 2018, традиционную красную дорожку на открытии конкурса заменят на голубую.

По предварительным сведениям, первые репетиции участников конкурса запланированы на 29 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно прогнозам букмекеров, лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии. В свою очередь представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN, который уже отправился в Португалию, по версии букмекеров займет третье место в первом полуфинале.