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В Великобритании Герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка - ФОТО

В понедельник, 23 апреля, в 11 часов утра герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма, родила сына.

В Великобритании Герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка - ФОТО

Как сообщает Кенсингтонский дворец, младенец весит 3,8 килограммов. Это уже пятый в очереди ребенок на британский престол и шестой правнук королевы Великобритании Елизаветы II.

Роды прошли в лондонской больнице Святой Марии, где родились два предыдущих ребенка герцогини и ее супруга принца Уильяма. Кейт доставили в больницу рано утром, ее сопровождал супруг.

В то же время, некоторые СМИ писали, что после победы футбольной команды "Астон Вилла", принц Уильям, являющийся фанатом команды, сказал, что будет настаивать, чтобы его третий ребенок получил имя Джек (как игрок команды Джек Грилиш).

Королевская семья не сообщает, когда Кейт вернется к участию в публичных мероприятиях, однако газета "Телеграф" сообщает, что герцогиня, вероятно, будет присутствовать на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая.

Чуть позже принц Уильям и Кейт Миддлтон представили общественности и журналистам своего новорожденного сына. Поклонники королевской семьи несколько часов ждали их появления на публике с новым членом семейства.

Напомним, о беременности Кейт стало известно в сентябре. Как и при предыдущих беременностях, герцогиня страдала от сильного токсикоза.

Как сообщал УРА-Информ, у принца Уильяма и Кейт уже есть двое детей. Старший, Джордж, родился 22 июля 2013 года, младшая, Шарлотта, родилась 2 мая 2015 года.


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