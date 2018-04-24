Стало известно, когда пройдет следующая церемония вручения Оскара

Об этом объявила Американская академия киноискусств.

Отмечается, что отбор претендентов на Оскар начнется, 7 января 2019 года и завершится 14 января. Номинанты будут объявлены 22 января.

После этого члены Американской академии киноискусств приступят ко второму этапу голосования, призванному определить лауреатов Оскара. Этот финальный раунд борьбы откроется, 12 февраля и завершится 19 февраля.

Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах, и территория по всему миру.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", двадцать второй раз в Украине определили лауреатов премии "Человек года - 2017". Более 50 кандидатов соревновались в 18 номинациях, где в каждой определились по три претендента на первое место в своей области. И только на торжественной церемонии вручения премии общенациональной программы "Человек года-2017", которая состоялась 24 марта в Национальной Опере Украины, стало известно о победителях конкурса.