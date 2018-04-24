Николас Кейдж планирует завершить актерскую карьеру

Отмечается, что актер надумал заниматься сьемкой фильмов.

По его словам, в данное время он играет в кино и планирует заниматься этим еще три или четыре года. Однако, больше любопытства у него вызывает режиссура.

Добавим, что дебютная и единственная режиссерская работа Кейджа, "Жиголо" с Джеймсом Франко, вышла на экраны в 2002 году.

За свою карьеру Николас Кейдж снялся более чем в 80 фильмах. Он известен по картинам "Без лица", "Город ангелов", "Угнать за 60 секунд", "Сокровище нации" и др. На данный момент актер занят сразу в семи проектах — исполняет главные роли в пяти фильмах и участвует в озвучке двух анимационных лент.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Российской Федерации умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев. По его словам, об этом ему сообщила внучка актера. Смерть связана с длительной болезнью.